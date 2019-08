La Us San Salvo "Mata" la Casolana 1-0 con Torres, su calcio di rigore

i Ragazzi di Mister Ciavatta hanno battuto, nella prima gara del turno di coppa Italia, la Casolana con il risultato di 1-0. La rete è stata realizzata al 22' minuto del primo tempo da Roman Torres. Se pur vero che la Casolana non è tra le squadre più ostiche da incontrare in questa stagione, c'è da dire che la squadra sansalvese ha dimostrato in campo la sua nota di esperienza: Nando Giuliano, il Capitano Izzi su tutti, e anche Cialdini quelle poche volte chiamato in causa, Argirò e Di Pietro fanno bene la loro parte, Torres fa gol e Molino è pur sempre Molino; i Ragazzini promettono bene ed hanno gli esempi da seguire. Unica nota negativa gli attegiamenti eccessivi nei confronti degli avversari da parte di alcuni, attegiamenti poco sportivi e non di buon esempio, ma fortunatamente ci sono anche coloro che si dimostrano al contrario con dei gesti che contengono gli "animi caldi".

FORZA US SAN SALVO! FORZA RAGAZZI!!!