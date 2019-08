Ministranti e adulti della parrocchia di San Nicola a Subiaco

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdi' 23 agosto,i ministranti e alcuni adulti della parrocchia di San Nicola si sono recati a Subiaco in provincia di Roma per trascorrere tre giorni di intensa spiritualita'.Con loro erano presenti anche don Beniamino Di Renzo il parroco della chiesa di San Nicola e il presidente dell'Azione Cattolica di San Salvo,Mario Tilli.Dopo la sveglia di buon mattino e Lodi mattutine,i ragazzi hanno svolto piccoli servizi nel convento in cui sono stati ospitati.Domenica prima di ripartire don Beniamino ha celebrato una Santa Messa conclusiva.