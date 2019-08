Cupello, si è conclusa con successo l'iniziativa "Artisticamente"

Si è brillantemente conclusa l'iniziativa ArtisticaMente, l'esposizione estemporanea, occasionale, di giovani artisti a Cupello. Tale evento è frutto dell'idea e dell'organizzazione di 4 ragazzi che hanno voluto dare un valore aggiunto al proprio territorio: Fabio Masci, Roberto Di Florio, Simone Piccirilli, Elisabetta Peschetola. I giovani, di Cupello appunto, hanno voluto utilizzare il bellissimo spazio messo a disposizione nella sede del Municipio per consentire ad artisti in erba e non, di esporre i propri lavori all'interno di uno spazio comune. Svoltasi nei giorni 24 e 25 Agosto, tale iniziativa, ha richiamato visitatori e giovani di tutto il circondario a confrontarsi attraverso le proprie opere. Molti studenti ed ex studenti del Liceo Artistico di Vasto, ma non solo, anche tanti altri tra scultori, pittori e fotografi, appassionati d'arte, hanno messo a disposizione il proprio talento avendo l'occasione di esporlo. Le due serate all’insegna dell’arte in tutte le sue forme, sono state altresì allietate dalla musica del pianista Davide De Angeli e dal Davide Rasetti Trio Jazz. L'atmosfera creativa che si respirava negli spazi dedicati alla mostra e il via vai di ragazzi e adulti incuriositi e attenti, oltre al valore delle opere naturalmente, ha decretato il successo, ben meritato, dell'evento.