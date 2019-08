Domati due incendi nel territorio di San Salvo

Doppio intervento dei volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. Intorno alle ore 14 su richiesta della Sala Operativa regionale i volontari sansalvesi sono intervenuti in supporto ai Vigili del Fuoco per un incendio che ha mandato in fumo oltre 200 metri della scarpata sulla Trignina nel territorio di San Salvo. Poco dopo l’equipaggio dell’Arcobaleno ha domato un altro rogo in località Bosco Motticce a San Salvo.