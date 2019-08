L’ Evento Topico è: Territorio, Socialità, Produttività, Cultura e Tradizione Popolare

Un buon numero di avventori, nonostante il meteo minaccioso nelle ore precedenti all' inizio della manifestazione, hanno passeggiato per le vie del centro storico alla ricerca dei diversi gusti e sapori proposti dai Produttori Topici intervenuti nella Finale Nazionale tenutasi a San Salvo.

Vi proponiamo un Video rappresentativo della serata ripercorsa attraverso le immagini e le interviste negli stand secondo il Mio Gusto, cioè MIO menù Topico.

La scelta non è stata facile, mi scuso con i produttori ai quali non sono riuscito a dare il giusto spazio che meritavano, ma per motivi di gusto, tempo e capienza di stomaco ho dovuto tralasciare.

SCERNI - Fattoria dell'uliveto - Panella, Peperoni e Ventricina ( annovero anche i Ravioli ripieni alla Ventricina)

MAFALDA - Agriturismo Colle Bianco - Cavatelli alla Ventricina

SAN SALVO MARINA - Mario D’Alessandro - Cozze Ripiene ( una CozzallaVoltha)

SAN SALVO - Moliere, caffe letterario - Pesche e Vino

MONTENERO - ProLoco - Spiedone di Ventricina

POLLUTRI - ProLoco - Arrosticini

COSTA DEI TRABOCCHI - Le Muse - Genziana

RIPATEATINA - LaB Liquoreria Abruzzese - Animanera

CAMPANIA - P asticceria Bella Napoli Sfoglitella Riccia

TRIVENTO - Joccardo biscottificio - I Cippiliati

ROCCASPINALVETRI -Amm.Comunale- Le Scrippelle

MAROCCO- Comunità Locale Magrebini- Il Thè Verde

Abbiamo chiesto e sentito il parere anche del Presidente Graziano Marcovecchio promotore del Topico, della dirigente scoalstica Sandra Di Gregorio giurata nella tappa finale, Osvaldo Menna operatore nel centro sansalvese e della Amica e collega Rosaria Spagnuolo.

IL Prodotto Topico mi sembra una manifestazione "Totale", complimenti al Dottore Sociologo Orazio Di Stefano per l'idea e per la tenacia con cui porta avanti il PRODOTTO TOPICO.