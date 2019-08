Il valore della stabilità politica e economica

Vogliamo parlare del valore della stabilità? Stabilità, politica e economica di un Paese in un contesto internazionale: non certo nel cortile della Padania o nel cortile di Putin e non certo con i vaneggiamenti di pieni poteri.

Le parole, i simboli i gesti sono importanti. Ci vuole più rispetto per le istituzioni e i ruoli.

Stavolta ha rotto Salvini che, semmai qualcuno non se ne fosse accorto, non è uno statista, i cocci sono suoi e soprattutto degli italiani i cui governi durano mediamente un anno e anche per questo restituiscono poca credibilità al nostro Paese.

Ad maiora semper!