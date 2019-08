Diario di due ragazze da Subiaco: Alice e Serena

Alice e Serena sono due ragazze di ritorno da Subiaco dove hanno passato tre giorni di intensa spiritualita'.Di seguito i racconti di Alice e Serena:

"Mai avrei pensato che tre giorni in una casa di preghiera mi avrebbero fatto cosi' bene.Mai avrei immaginato che la vita,li' non e' come la si pensa da fuori,ma e' molto molto di più.Mai avrei creduto a quanta allegria c'e' tra le persone,anche nei momenti apparentemente più noiosi,come ad esempio quello del lavaggio dei piatti.Sono stati tre giorni intensi,lunghi e tanto tanto diversi dal solito.Il silenzio,la pace e l'armonia che c'e' in questo posto,immerso nella natura,non credo sia facile da trovare in un altro luogo.Di Subiaco mi mancheranno le nostre magnifiche suore,compagne di ogni cosa nel corso di questo tempo.Mi manchera' apparecchiare,sparecchiare,pulire il vialetto,lavare i piatti.Mi manchera' vedere i sorrisi stanchi,ma veri,sulle labbra di ognuno di noi.Questa avventura ci ha permesso di conoscere nuove persone,nuovi punti di vista e ci ha fatto mettere in discussione come cristiani e come giovani.Suor Maria Pia ci ha invogliato ad essere raggi di sole,per illuminare la nostra vita e quella degli altri,e credo che questa esperienza ci abbia aiutato a capire come fare nel modo migliore possibile:con gioia e con amore".Alice.Subiaco.Dal diario di Serena e Alice.

"I nostri occhi in questi giorni erano diversi.Erano forse un po' stanchi,un po' assonnati,ma cosi' splendenti da farci dimenticare il resto.Se e' vero che gli occhi sono specchio dell'anima allora la nostra anima era piena,carica di emozioni e appagata dalla piacevole compagnia.Li' su abbiamo riscoperto per qualche giorno la vera serenita',quella sensazione che ti fa stare bene senza che tu te ne accorga.Abbiamo riscoperto quanto possa essere bello un semplice buongiorno con un'espressione assonnata ma felice e quanto calore possa donare un abbraccio prima di andare a dormire.Abbiamo riscoperto le cose semplici,quelle stesse cose che nella vita frenetica di tutti i giorni diventano abitudine.Abbiamo riscoperto il silenzio che e' difficile da vivere a fondo,ma che alla fine scatena in noi qualcosa di non indifferente.Un turbine di sensazioni diverse che fanno capo ad un unico comandamento,come ci ha insegnato Suor Maria Pia:Amare.Essere amati e' sentirsi speciali.E allora perche' non amare per far sentire speciali anche gli altri?.Tutti noi riceviamo amore da Lui e dalla Sua Parola,ma a volte ce ne dimentichiamo.Vedere quel bagliore negli occhi dei miei compagni e' stato un modo per incidere nel mio cuore il suo Amore,così da ricordarsene anche quando sembrera' voltarmi le spalle".Serena.

Carissime Alice e Serena vi voglio sempre bene e vi porto sempre con me nel mio cuore.Vi voglio tantissimo bene.Un abbraccio forte.