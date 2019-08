San Salvo Marina, venerdì 30 agosto Eros Ramazzotti Tribute Band

Venerdì 30 Agosto 2019, si esibiranno sul palco del Lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina (Ch) i MUSICA E’ – Eros Ramazzotti Tribute Band , due ore di spettacolo con i maggiori successi dell’artista romano.

La biografia della band:

La band si colloca tra le più apprezzate band-tributo di Eros Ramazzotti del sud Italia. Al leader Stefano, è riconosciuta grande capacità di coinvolgimento, supportato da un sound d’impatto in grado di far rivivere le emozioni dei concerti dell’artista Italiano più popolare nel mondo.

Lo spettacolo, della durata di due ore circa, è composto da una scaletta di brani scelti tra i classici successi sanremesi, alternati da suggestivi medley realizzati dalla stessa band, spaziando nel repertorio trentennale del grande EROS, sino a brani arrangiati in chiave rock riproposti anch’essi in giro nei suoi tour mondiali.

Uno show, quello di MUSICA È Tribute Band di Eros Ramazzotti, in grado di divertire e coinvolgere non solo i fans, ma tutto il pubblico presente, come più volte testimoniato in tutti questi anni di attività, dalla sua numerosa partecipazione in varie piazze e locali.