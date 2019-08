Papa Francesco farà visita in Abruzzo: l’annuncio del presidente Marsilio

Molto probabilmente Papa Francesco farà visita in Abruzzo. Ad annunciarlo il presidente della Regione Marco Marsilio: “Avevo manifestato ad alcuni vescovi abruzzesi il desiderio di una visita del Sommo Pontefice nella nostra regione, caratterizzata da una forte vocazione spirituale e da una grande devozione popolare. Leggere, oggi, la notizia che Papa Francesco potrebbe presto recarsi a Tocco da Casauria per inaugurare un santuario nel Convento francescano dell’Osservanza, riempie il cuore di gioia.

Tutto l’Abruzzo lo attende a braccia aperte e si augura che tale evento possa presto concretizzarsi.

Nel frattempo, la comunità abruzzese ringrazia il Santo Padre per l’attenzione dimostrata, e i Frati francescani di Santa Maria del Paradiso per aver progettato la creazione del santuario in un luogo così significativo”.