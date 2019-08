Asfalti, ripresi i lavori di sistemazione a San Salvo

Dopo la pausa ferragostana sono ripresi regolarmente i lavori della ditta Umberto Marinelli, che si è aggiudicato il bando degli asfalti, per la messa in sicurezza di alcune strade cittadine.

“Dopo il completamento di piazzale Verrazzano e via Grasceta si sta lavorando con la posa dei nuovi asfalti – spiega l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – ripartendo da via Savoia e via Lentella, via San Giuseppe, via San Nicola de Port e via Istonia”.

Si tratta del secondo intervento programmato dall’Amministrazione comunale per la sistemazione delle strade cittadine. “Non si fermerà qui il nostro impegno per la città consapevoli che la manutenzione delle strade è un’attività continuafrutto anche di una attenta programmazione che non verrà mai meno, anche considerando che tutto questo è avvenuto senza chiedere alcun contributo ai cittadini” conclude il sindaco Tiziana Magnacca.