Domani “Cena comunitaria sotto il Campanile” della parrocchia di San Nicola

Sabato 31 agosto torna la "Cena sotto il Campanile" organizzata dalla Parrocchia di San Nicola Vescovo.

Questa iniziativa e' stata voluta dal parroco don Beniamino Di Renzo in accordo con tutto il gruppo adulti della parrocchia di San Nicola. Per il secondo anno consecutivo la Protezione Civile di San Salvo dona per la parrocchia pasta, sugo, panche e tavoli dove mangiare. All'evento comunitario prenderanno parte anche i ragazzi della comunita' educativa Alidoro di San Salvo e ad allietare la serata ci sara' il DJ Lorenzo Saturni.

L'evento particolarmente apprezzato è già sold out, non ci sono piu posti prenotabili.