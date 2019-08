San Salvo Marina, dal 1 settembre i parcheggi a strisce blu tornano gratuiti

Da domani 1 settembre sarà possibile parcheggiare gratuitamente su tutto il lungomare di San Salvo. Le strisce blu a pagamento, istituite dal 1 giugno tutti i giorni, dalle 8 alle 20, tornano gratuite. Sono duemila i posti auto a disposizione su tutto il lungomare. La gestione dei parcheggi è affidata, dal 2001, alla cooperativa Arcotur, ma forse per l’ultimo anno. Dal 2020, infatti, si dovrà procedere a nuovo bando per l’affidamento del servizio con la conseguente possibilità di una variazione per quanto riguarda le tariffe.

Molto probabilmente dal prossimo anno l'amministrazione comunale ha intenzione di andare incontro anche ai non residenti con una riduzione dei costi, ma solo per quelli che in qualche modo contribuiscono all'economia della città e alle sue finanze locali.