Lara Molino, una bravissima cantautrice di San Salvo

Lara Molino e' una bravissima cantautrice di San Salvo cui scrive bellissimi testi che parlano in modo chiaro del nostro Abruzzo e delle sue tradizioni segnati fortemente dal terremoto del 6 aprile del 2009.Lara Molino e' conosciutissima in tutta Italia grazie alle sue canzoni che quasi ogni giorno sono sulle importanti radio d'Italia come "Radio Zeta".Di seguito riportiamo la storia di Lara Molino:

Cantautrice di musica folk e folk rock nata a Chieti e residente a San Salvo (CH),Lara Molino e' una cantautrice,insegnante di musica e musicoterapeuta,ha composto circa 200 canzoni in italiano e vernacolo abruzzese.Suona la chitarra,l'armonica a bocca e diversi strumenti a percussione.Ha inciso diversi dischi,tra i quali "Il Mio Angolo di Cielo",prodotto da Massimo Varini e "Forte e Gendile",prodotto da Michele Gazich.Ha studiato canto presso l'Accademia Musicale Pescarese e Chitarra Blues e Fingerpicking col Maestro Paolo Giordano.Si e' diplomata in Musicoterapia nel 2016.Ama le Poesie,scrive poesie e canzoni dall'età di 13 anni Insieme a Michele Molino (poeta e padre dell'artista),ha scritto le 10 canzoni contenenti nell'album in dialetto abruzzese dal titolo "Forte e Gendile",publicato il 9 giugno 2017.Ha tenuto concerti in Italia e all'estero:Polonia,Spagna,Canada.