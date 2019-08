Il Prefetto rilascia ancora interviste inopportune su Jova

Caro Prefetto Dott.re Barbato,

Mi permetta, da cittadino, di dissentire da questo modo di agire.

Chi mi conosce sa' che non sono un sostenitore dell"amministrazione Menna, aĺla quale riconosco lo sforzo fatto per portare a Vasto l' evento musicale piu' importante dell'estate 2019.

Eccellenza, sono un operatore turistico e ritengo che l'annullamento dell'evento per la mia citta' ha determinato un danno economico elevatissimo.

Sono stato per dieci anni amministratore di questa citta' e, ho sempre ritenuto che il buon rapporto tra organi dello stato, in questo caso Prefettura , forze di controllo del territorio e Comune , deve avvenire nel rispetto delle prerogative di ognuno, rispettando si la sicurezza, ma allo stesso tempo gli indirizzi delle amministrazioni e la crescita economica dei territori.

A mio avviso chi deve suggerire le azioni migliori per lo svolgimento di un tale evento non puoi asetticamente essere un tecnico di parte, ma bensi' Eccellenza Lei aveva tutta la competenza del caso per consigliare quali azioni dovevano essere poste in essere per far si che l'evento si svolgesse in tutta sicurezza.

Questa stucchevole e continua presenza sugli organi di stampa con conferenze , dichiarazioni , smentite e correzioni, offende chi come me e' convinto che il suo ruolo da rappresentante dello Stato sul territorio la obblighi ad operare per il bene di queste terre, e non dedicarsi all"arte dell'informazione.

Mi stupisce come il Suo omologo di Pescara abbia in 15 giorni realizzato con gli organi competenti la possibilita' dello stesso evento a Montesilvano, citta' che a viabilità non e' certo migliore a quella di Vasto.

Mi permetta Eccellenza di pensare che a Pescara si e' lavorato per fare a Chieti probabilmente per disfare.

Spero che possa capire il mio pensiero e che magari risponda a Noi cittadini , operatori commerciali che da tali situazioni abbiamo subito il vero danno, oltre che economico anche di immagine.