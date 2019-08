Festeggiando il compleanno di Rocco Pezzotta

Venerdi' sera alcuni giovanissimi si sono recati presso l'abitazione di Rocco Pezzotta dove hanno festeggiato il suo compleanno.I ragazzi dopo aver mangiato hanno voluto ballare alcuni balli di gruppo conosciutissimi da tutti.Non e' di certo mancata la musica portata da DJ Lorenzo molto affermato in parrocchia che e' riuscito a far ballare tutti.E' stata una bellissima serata passata in allegria e dello stare insieme.Grazie di cuore Rocco per averci fatto passare una bellissima serata.Un abbraccio forte Rocco.