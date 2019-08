San Salvo: partito l’esodo dei tifosi bianconeri

Dopo la gara inaugurale al Tardini di Parma ecco arrivare la prima in casa della juventus all'Allianz Stadium. E che gara....

Subito di fronte le prime due classificate dello scorso anno. La a Juventus dell'ex Sarri ed il Napoli di mister Ancelotti.

Riprende la piena attività anche l'Official Fan Club Juventus di San Salvo con i suoi numerosissimi tifosi al seguito partiti alle prime ore dell'alba. 800 km di pura passione ed amore per i colori bianconeri. Il club sansalvese, ormai conosciutissimo lungo tutto lo stivale ed oltre, comunica che sono sempre aperte le iscrizioni per aderirvi e poter vivere insieme le magie dello Stadium. Tante le possibilità visto il numero crescente di abbonamenti a disposizione ed in gestione al Direttivo facente capo al Presidente Antonio Generoso. Una famiglia che si allarga sempre di più per vivere il mondo bianconero a 360 gradi.