Un successo la seconda edizione della "Cena sotto il Campanile" della parrocchia di San Nicola

Sabato 31 agosto 2019 proprio in chiusura della stagione estiva,la parrocchia di San Nicola,per il secondo anno consecutivo ha organizzato la "Cena sotto il Campanile" facendo registrare il tutto esaurito in piazza San Nicola.Alla cena comunitaria per il secondo anno consecutivo ha preso parte l'intera parrocchia di San Nicola ed erano inoltre presenti il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e il vice sindaco Maria Travaglini e inoltre erano presenti anche i ragazzi della comunita' Alidoro di San Salvo cui hanno realizzato nella scorsa settima i centro tavola a forma di barchetta.E' stata una bellissima serata passata in allegria e in compagnia della parrocchia stessa.Il menu' prevedeva una buonissima pasta al sugo con la carne,una buonissima porchetta pe secondo mentre per frutta c'era il cocomero e il melone e per finire c'erano i dolci.Il tutto e' stato rigorosamente preparato dai volontari della parrocchia.Prima che prendesse il via la cena comunitaria e' stato fatto da tutti i presenti il canto di ringraziamento al Signore "Fame Fame Sete".I giovanissimi della parrocchia si sono occupati di servire ai tavoli i presenti commensali.Il tutto e' stato animato dalla buona musica portata da DJ Lorenzo cui e' riuscito a coinvolgere l'intera parrocchia con la sua performance di Angelo Famao.Questo evento per la seconda volta consecutiva ha fatto registrare il tutto esaurito con posti a sedere tutti occopputi.Si ringraziano per la disponibilita' prefusa gia' dall'inizio dai seguenti sponsor che ringraziamo di cuore per la buona riuscita dell'evento:D'Addario Porchetta,Dolce Creazioni,la Protezione Civile Valtrigno per aver contribuito portando pasta,sugo e tavole comprese di panche dove poter consumare il pasto,Conad Raspa di via Gargheta,il Panificio San Giuseppe dove e' stato preso il pane,la Cooperativa Euro-Ortofrutticola del Trigno dove sono stati presi i cocomeri e i meloni buonissimi,Deterchimica di Rino Bontempo,la Ferramenta Paganelli,i ragazzi della comunita' Alidoro di San Salvo e tutta la parrocchia di San Nicola.Grazie.Arrivederci alla prossima edizione della "Cena sotto il Campanile".