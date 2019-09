Accoltella marito e moglie e si costituisce: in carcere 34enne vastese

Nel corso della serata, i militari della Compagnia Carabinieri di Vasto, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, con l’accusa di tentato omicidio: D. A., vastese, classe ’85, censurato. L’uomo infatti, intorno alle 18.40 circa, in località Pennaluce, a seguito di una discussione per futili motivi, colpiva con un coltello a serramanico i coniugi R.A. classe ‘59 e F.R. classe ’64. L’intervento di un cittadino, che si frapponeva tra il D. A. e la coppia vastese, impediva che il gesto potesse portare a ben più gravi conseguenze. Subito soccorsi dal personale del 118 e trasportati presso l’ospedale di Vasto, i coniugi riportavano lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in 10 giorni lui, e 25 giorni lei. La donna è attualmente ricoverata presso il locale nosocomio ove verrà operata nella giornata di domani per l’insorgenza di complicazioni richiedenti un intervento specialistico. Il D. A., presentatosi spontaneamente presso il Comando Carabinieri, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.