Serena Travaglini una ricercatrice a Roma

Serena Travaglini e' una ricercatrice a Roma e collabora come sostenitore della SIBIOTEC (Societa' Italiana della Biotecnologia). Serena e' sempre pronta ad aiutare il prossimo che si trova spesso in situazioni non molto piacevoli. E' sempre presente ad aiutare anche in parrocchia di San Nicola. Si impegna moltissimo non soltanto nel suo lavoro ma soprattutto in famiglia. Buona vita Serena. Un abbraccio forte e un buon lavoro sempre per nuove ricerche.