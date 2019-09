L’Inghilterra non riesce ad uscire dall’Europa figuriamoci l’Italia

Un Paese importante come l’UK, una economia autonoma e grande che ha ancora colonie e commonwealth, non esce più dall’Europa o forse è meglio dire non riesce a uscire per tutti gli svantaggi che sembrano emergere da questa operazione. La sterlina è ai minimi storici, 12 parlamentari conservatori passano con i laburisti e probabilmente cade il governo.

Pertanto:

1) Tutto il mondo è paese ma, da loro, il cambio di schieramento (o il consociativismo tedesco) si chiama democrazia ed è perfettamente normale.

2) Il sovranismo e’ un idea vecchia, pensata per economie autarchiche e non è adatto per l’economia di mercato globalizzata che in questo momento storico è dominante.

3) Bildemberg sembra essere un club più forte del club balcanico/russo