Giuliana Trivilini, una donna al servizio del mondo del sociale

Giuliana Trivilini e' un'educatrice socio-culturale della comunita' Alidoro di San Salvo.Giuliana svolge il suo lavoro con determinazione e caparbieta'.Io Giuliana la conosco da tanto tempo ed ho sempre visto in lei uno spirito d'intraprendenza e in tutto quello che fa mette sempre cuore,passione e amore.E' una grandissima donna che ha preso molto a cuore il suo lavoro all'interno dell'mondo del Sociale.Lei e' sempre presente in tutte le manifestazioni che la parrocchia di San Nicola organizza.Affronta la vita sempre con il sorriso sulle labbra e con orgoglio.Giuliana si dedica e si prodiga anche per la famiglia che la sostiene,sempre in tutto quello che fa,all'interno del suo lavoro.La parrocchia di San Nicola e' lieta di poter condividere dei percorsi di reinserimento dei ragazzi nel mondo del sociale.Un abbraccio forte Giuliana.