Questa sera una partita di amicizia tra le due parrocchie sansalvesi: San Giuseppe e San Nicola

Questa sera alle ore 20:30 presso il campo di via Stingi a San Salvo scenderanno in campo le due parrocchie sansalvesi:San Giuseppe e San Nicola per una partita all'insegna dell'amicizia e dello stare insieme.Questa partita e' stata voluta da alcuni ragazzi della parrocchia di San Giuseppe in accordo con la parrocchia di San Nicola e i ragazzi della comunita' Alidoro di San Salvo.La partita sara' animata sin dal primo minuto da DJ Lorenzo Saturni.