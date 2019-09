La Us San Salvo gioca 1° turno casalingo a Cupello? Ma perchè?

Queste le parole, diramate tramite il comunicato stampa dalla Società: "L’U.S. San Salvo comunica che a causa di problemi tecnici allo stadio ‘Davide Bucci’ la prima giornata di campionato, in programma domenica 8 settembre tra i biancazzurri e il Bucchianico, sarà disputata allo stadio comunale di Cupello. La partita, inizialmente prevista alle ore 15.30, sarà disputata alle ore 17.30."

Non passa inosservata sicuramente la notizia che la Us San Salvo vada a disputare la prima gara del campionato nel campo di Cupello; invece che nella propria città, nello Stadio "Bucci", o sul sintetico del "Tomeo" nella struttura di via Stingi dove aveva giocato in coppa il 25 agosto

Molte indiscrezioni circolano negli ambienti calcistici e tra i tifosi, ma in quanto tali devono rimanere indiscrezioni, finchè i diretti implicati non riterranno opportuno rilasciare dichiarazioni ufficiali in modo da non lasciare spazio alle stesse indiscrezioni che facilmente possono diventare illazioni, calugne o diffamazioni.

Nulla, nessuna dichiarazione ufficiale, da nessuna delle due parti ( tre per chi vorrebbe inserire il Comune nella discussione).

Ufficiale è che la Us San Salvo sceglie Cupello per esordire!

...Forza San Salvo...