Un successo la partita tra le due parrocchie sansalvesi:San Giuseppe e San Nicola

Mercoledi' 4 settembre 2019 alle ore 20:30 presso il campo di via Stingi a San Salvo si e' svolta la partita di calcio tra le due parrocchie sansalvesi:San Giuseppe e San Nicola in accordo con i ragazzi della comunita' Alidoro di San Salvo cui sono stati bravissimi in campo,e il risultato e' stato 10-10 per le squadre in campo.Alla partita era presente anche don Beniamino Di Renzo parroco della chiesa di San Nicola.La serata sin dal primo minuto della partita e' stata animata da DJ Lorenzo Saturni cui e' riuscito a coinvolgere tutti giocatori compresi.E' stata una bellissima serata passata in amicizia e dello stare insieme giocando a calcio.