Sabato 7 settembre l'annuale Convegno Diocesano con l'arcivescovo Bruno Forte

Sabato 7 settembre 2019 si terrà a Vasto, presso la Parrocchia San Paolo Apostolo, il Convegno Diocesano, l'appuntamento annuale in cui S. E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, convoca sacerdoti, religiosi, fedeli laici, insegnanti di religione, membri di associazioni, gruppi e movimenti e avrà come titolo "Il progetto pastorale della nostra Chiesa diocesana".

È un appuntamento molto importante per chiunque abbia a cuore il futuro della nostra Chiesa locale, per questo è necessario che ci sentiamo tutti coinvolti in prima persona.

I lavori avranno inizio alle ore 15.00 e, dopo la preghiera introduttiva, Padre Bruno presenterà brevemente la lettera pastorale Forti nella fede. Una virtù per il nostro tempo, e introdurrà il tema con la relazione Chiesa convocata per una conversione missionaria delle nostre comunità. Seguiranno gli interventi di Mons. Cassio Menna, Vicario Generale, su La dimensione giuridico-amministrativa nella vita diocesana e parrocchiale, di Mons. Fabio Iarlori, Vicario Episcopale per la Pastorale, su Il cammino pastorale della nostra Chiesa diocesana dal sinodo ad oggi alla luce dei convegni celebrati e di Don Gianni Sciorra, Vicario Episcopale per Vasto e il Vastese, su Il progetto pastorale per i poveri e il messaggio di speranza della visita pastorale. Verranno creati gruppi di studio che, al termine degli interventi, potranno confrontarsi e dare il proprio contributo di idee e di esperienza. Alle ore 19.00, con la preghiera finale, l'Arcivescovo congederà i partecipanti.