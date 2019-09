La Regione Abruzzo proroga le riduzioni agli studenti pendolari

La Regione Abruzzo ha confermato anche per il prossimo anno lo sconto del 10% per gli studenti pendolari che usufruiscono che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico Tua. Il provvedimento ripristina la riduzione del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni, residenti in uno dei comuni montani delle aree interne.

La riduzione dei titoli di viaggio varrà per l’anno scolastico 2019/2020 e sarà applicata direttamente dalla Tua e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni delle aree interne. In totale saranno 129 gli enti locali interessati dal provvedimento che permetterà a studenti pendolari di queste realtà montane di beneficiare di agevolazioni sul trasporto inerente alle tratte extraurbane.

Sarà compito dei vettori di trasporto pubblico locale inviare al Consiglio regionale, semestralmente, un rendiconto a rimborso delle minori entrate derivanti dall’applicazione della riduzione e il Consiglio regionale provvederà a ristorare tali somme nei limiti delle risorse previste per ogni annualità.

“E’ una misura di equità sociale – sottolinea il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri - che con favore abbiamo deciso di ripristinare proprio in favore dei quei territori che soffrono maggiormente per la mancanza di servizi o per la difficoltà degli spostamenti e l’inevitabile spopolamento”.