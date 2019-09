San Salvo si prepara ai tradizionali festeggiamenti in onore di San Rocco

Sono in programma domenica 15 settembre a San Salvo i festeggiamenti in onore di San Rocco. Dalle ore 7 alle ore 14 circa del mattino si svolgerà la tradizionale fiera in via e piazza Alcide De Gasperi (zona 167). Alle ore 18.00 dalla chiesa di San Giuseppe partirà la processione accompagnata dalla banda 'Città di San Salvo'. Alle ore 19.00 il parroco sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Giuseppe dal parroco don Raimondo Artese.