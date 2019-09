A Nicolino Cilli l'incarico di responsabile della Polizia Locale di San Salvo

L'agente Nicolino Cilli, è stato nominato responsabile della Polizia Municipale di San Salvo, in carica a partire dal 4 settembre scorso. Il provvedimento si è reso necessario dopo che il comandante Massimo Belli ha lasciato l'incarico per tornare in provincia di Frosinone, il suo paese d'origine. Cilli resterà in carica fino a espletamento del nuovo bando per l'incarico di comandante.