La Us San Salvo a Cupello? Lo Sporting si espone sulla questione

Come "implicati" in causa ci teniamo a confermare e precisare che in data 08 agosto 2019 lo stadio comunale "Davide Bucci" è stato oggetto di rilievi tecnici da parte del personale incaricato dal Comitato Regionale Abruzzo - LND per il rinnovo dell'omologazione dello stesso, riscontrando durante le verifiche delle irregolarità: le altezze delle porte non a norma.

Il verbale redatto è stato da noi protocollato al Comune ed inoltrato per conoscenza alla U.S. San Salvo in quanto fino al ripristino regolare delle altezze c'era il divieto all'utilizzo del campo per le partite ufficiali.

Con la collaborazione tra i nostri addetti e quelli comunali le altezze sono state ripristinate in data 03 settembre 2019 ed il Comitato Regionale Abruzzo prontamente avvisato tant'è che via mail (sia noi che la U.S. San Salvo) nella mattinata del 05 settembre 2019 abbiamo ricevuto copia della regolare omologazione del comunale "Davide Bucci".

Se si vuole inserire il Comune nella discussione dobbiamo riscontrare, (considerando il periodo di ferragosto e delle ferie), che lo stesso, in nostra collaborazione, si è prontamente attivato riportando il tutto alla normalità.

Nel frattempo la U.S. San Salvo si è dovuta giustamente attivare per provvedere a reperire un altro terreno di gioco: scegliendo Cupello.

Forse la dirigenza della U.S. San Salvo non ha ritenuto il Comunale "Vito Tomeo" (per il quale non ci è pervenuta nessuna richiesta di disponibiltà) idoneo per questa prima di campionato.

Non c'è bisogno di dichiarazioni dette o non dette tra le righe e/o indiscrezioni ed avere il timore che tali si trasformino in illazioni, calugne e/o diffamazioni... c'è un detto, un aforisma, un proverbio... ognuno gli dia il nome che preferisce ma di sicuro è sensato:

"domandare è lecito, rispondere è cortesia".