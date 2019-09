Lavori per l’efficientamento termico al Centro culturale “Aldo Moro”: il bando scade il 16 settembre

Scadrà il prossimo 16 settembre il bando per l’assegnazione dei lavori di isolamento termico e per i nuovi infissi al Centro culturale “Aldo Moro” di San Salvo. Si tratta di un investimento intercettato dal Comune di San Salvo attraverso il Decreto Crescita approvato dallo scorso governo.

“Dopo gli investimenti nel campo dell’efficientamento energetico che hanno interessato diversi edifici comunali, come il municipio e la scuola media, solo per fare degli esempi che stanno caratterizzando questa amministrazione comunale – dice il sindaco Tiziana Magnacca – ora è la volta della riqualificazione energetica del Centro culturale Aldo Moro. Lavori per 130mila euro che ci consentiranno di ridurre il consumo energetico di una struttura pienamente funzionante e che ospita numerose attività culturali e sociali”.

Il progetto esecutivo è stato realizzato dall’Ufficio tecnico del Comune di San Salvo: per i lavori non è prevista la chiusura della struttura, l’intervento riguarderà solo l’esterno dell’edificio.