Radioterapia oncologica di Chieti al Congresso mondiale sul tumore polmonare

La Radioterapia Oncologica Chieti sarà presente e attivamente coinvolta in occasione del Congresso Mondiale sul Tumore Polmonare, organizzato dalla Società Internazionale per lo studio del Cancro Polmonare che si terrà a Barcellona dal 7 al 10 Settembre 2019 prossimi.

La Dr.ssa Maria Taraborrelli (FOTO) è la referente specialista Radioterapista Oncologa che nel team di Chieti si occupa della patologia tumorale polmonare vantando una vasta esperienza in materia. Grazie all’esperienza del Gruppo Interdisciplinare Cure Oncologiche (G.I.C.O) voluta fortemente dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti, il Tumore Polmonare può oggi contare su un gruppo di specialisti dedicati a questo tumore unitamente come accade per i gruppi GICO per il tumore Mammario, del Colon Retto, Prostata e Melanoma.

E grande attenzione ed attualità assumono oggi le più recenti innovazioni e ricerche sul Tumore Polmonare, una neoplasia ancora avara di risultati positivi ma con scenari di ricerca promettenti in termini di fattori biomolecolari che potrebbero guidare verso terapie mirate e personalizzate per ogni singolo paziente e in termini di promettenti combinazioni chemio-radioterapiche perioperatorie. Proprio queste due tematiche, fattori biomolecolari e trattamenti combinati radiochemioterapici perioperatori nei tumori localmente avanzati rappresenteranno le tematiche maggiormente trattate e discusse in occasione del prossimo Congresso mondiale sul Tumore polmonare nel quale, oltre lo stato dell’arte del trattamento nei diversi stadi di presentazione della malattia, saranno presentati gli stati di avanzamento e i protocolli sulle terapie più innovative nel campo diagnostico-terapeutico. Grande attenzione verrà posta anche sulle tecniche ed i risultati della moderna Radioterapia Stereotassica polmonare, un’opzione alternativa alla Chirurgia nei primissimi stadi di malattia giudicati inoperabili per comorbidità.

Il coinvolgimento attivo del gruppo della Radioterapia Oncologica di Chieti nel gruppo di studio della Società Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO) sui Tumori Polmonari determina la presenza di Chieti in tutti i protocolli di ricerca e in tutte le collaborazioni attive interdisciplinari con tutte le altre Società Scientifiche Oncologiche che si occupano di neoplasie polmonari (AIOM e FONICAP su tutte). Particolarmente attive sono le collaborazioni con il gruppo del Professor Giorgio Scagliotti, Presidente della Società internazionale per lo studio del tumore del polmone, e con la Professoressa Silvia Novello (Presidente “Donne Contro il Tumore del Polmone in Europa-WALCE) della Oncologia Medica dell’Università di Torino e con il Professor Umberto Ricardi della Radioterapia Oncologica dell’Università di Torino nonché attuale Presidente della Società Europea di Radioterapia Oncologica. La grande attualità che oggi assume la ricerca scientifica su questo big killer oncologico e questa partecipazione attiva della Radioterapia Oncologica di Chieti nelle Società Scientifiche e pertanto nei principali protocolli di studio in ambito nazionale preludono ad un doppio prossimo impegno che si terrà proprio a Chieti, rispettivamente, il 18 Ottobre ed il 6 Novembre prossimi, con l’organizzazione di due eventi di caratura nazionale che richiameranno nel campus teatino proprio i maggiori esperti nazionali sul tumore Polmonare.

Entrambi questi eventi sono organizzati dalla Radioterapia Oncologica di Chieti con il sostegno ed il supporto del Gruppo Interdisciplinare Cure Oncologiche sul Tumore Polmonare della ASL Lanciano Vasto Chieti.