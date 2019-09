Arta Koschena, una ragazza che affronta la vita sempre con il sorriso sulle labbra

Arta Koscena e' una bravissima ragazza che affronta la vita sempre con il sorriso sulle labbra.E' sempre attiva e pronta ad aiutare il prossimo che si trova spesso in situazioni non proprio piacevoli.Arta in quello che fa mette sempre cuore,passione e amore e si prodiga nel lavoro e per la famiglia che la sostiene giorno dopo giorno in tutto quello che fa.Arta da quando la conosco ho sempre visto in lei uno spirito d'intraprendenza.E' una bravissima ragazza sempre gentile e cordiale.Arta ti auguro il meglio della vita e ti auguro anche un buon anno scolastico 2019-2020.Un abbraccio forte Arta ti porto sempre con me all'interno dell'amico cuore.Ti voglio tantissimo bene Arta.