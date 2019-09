San Salvo, a lavoro per riprogrammare la viabilità cittadina

Stamane il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha tenuto una riunione operativa per riprogrammare la viabilità cittadina e in particolare via Melvin Jones, dove si sta procedendo in maniera spedita alla realizzazione del nuovo polo scolastico.

Erano presenti gli assessori Giancarlo Lippis e Maria Travaglini e i responsabili del servizi finanziari e dei lavori pubblici Silvia Torricella e Franco Masciulli