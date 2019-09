Don Beniamino, 2 anni in mezzo a noi: "Grazie di essere sempre presente"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono passati già sette anni dell'ordinazione sacerdotale di don Beniamino a San Salvo.La comunita' di San Nicola tutta e' lieta di avere un sacerdote così attendo e premuroso al tempo stesso.

"Carissimo don Beniamino,sono gia' trascorsi sette anni dalla tua ordinazione sacerdotale qui a San Salvo in mezzo a noi e sono passati anche due anni che hai preso servizio nella chiesa di San Nicola.Sei una persona molto affettuosa cui ti fai volere bene e apprezzare da tutti,me compreso.Sono tante le parole per descrivere questi sette anni di sacerdozio in mezzo a noi.Insiene a te stiamo condividendo delle bellissime esperienze di fede ma soprattutto di gioia e felicita'".Un abbraccio forte don.