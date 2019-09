Gabriele Marchese: "Sulla Polizia Locale tanti dubbi e perplessità"

Voglio innanzitutto formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante F.F. della Polizia Locale di San Salvo Nicolino.Cilli.

Auguro che possa svolgere al meglio questo compito affidatogli.

Nel contempo esprimo tanti dubbi e perplessita' su come il Sindaco e la giunta di centrodestra hanno gestito il corpo dei vigili urbani nel corso degli ultimi sette anni.

Non e' stato risolto uno dei problemi che vi sono dentro quella struttura, anzi si sono aggravati.

A cominciare da quello del comandante, ad oggi abbiamo avuto una girandola di persone tutte provvisorie senza arrivare ad una soluzione definitiva.

L'ultimo arrivato e' durato addirittura nemmeno un mese ed e' andato via.

Abbiamo un organico ridotto al lumicino 9 agenti su 18 previsti.

Da oltre sette anni si va avanti con personale precario e provvisorio.

Si bandiscono concorsi per personale amministrativo e non per agenti di Polizia Locale chissa' perche'?

La vicenda del licenziamento dell'ex comandante poi riassunto ha degli aspetti poco chiari e mi auguro che chi di dovere faccia gli accertamenti del caso.

Si fanno tanti comunicati sulla sicurezza ma poi nei fatti non si e' conseguenti nelle scelte.

Questa vicenda, qualora ve ne fosse ancora bisogno dimostra la inconsistenza di questa amministrazione e del suo Sindaco.

La politica dei baci e degli abbracci non da' soluzione ai problemi.