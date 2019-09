Allarme bomba alla stazione centrale di Pescara, treni sospesi

Allarme bomba alla stazione di Pescara Centrale oggi, lunedì 9 settembre. Sarebbe stata annunciata la presenza di ordigni nucleari nella stazione ferroviaria. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i controlli e le verifiche del caso.

Treni sospesi alle ore 13:50, come annunciato da Trenitalia, con il “traffico sospeso per verifiche da parte delle forze dell’ordine a seguito di segnalazione di allarme a Pescara e su tutte le linee telecomandate dal Posto Centrale di Rfi di Pescara: Terni – Sulmona, Pescara – Sulmona, Civitanova Marche – Albacina, Porto D’Ascoli – Ascoli, Giulianova – Teramo, Pescara – Ancona”.