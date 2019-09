Viadotto Sente, liquidati i primi fondi per la messa in sicurezza

Il Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti (Mit) ha liquidato alla Provincia di Isernia 400 mila

euro, prima tranche dei fondi previsti per la messa in sicurezza

del viadotto 'Sentè che collega il Molise all'Abruzzo. Lo rende

noto Andrea Greco, capogruppo del M5s al Consiglio regionale del

Molise. «È chiaro - ha spiegato - che si tratta solo di un primo

passo e infatti ora bisogna accelerare i tempi». Nelle scorse

ore, informa una nota stampa dei Cinquestelle, Greco ha avuto un

colloquio telefonico con il neo presidente della Provincia di

Isernia, Alfredo Ricci, che ha confermato la volontà dell'ente

di non perdere altro tempo e ridare al più presto ai cittadini

dell'alto Molise e dell'alto Vastese la possibilità di poter

utilizzare un'arteria fondamentale. Il finanziamento totale di 2

milioni di euro è stato inserito nel 'Decreto Genovà grazie a

un emendamento presentato dai parlamentari Grippa e Federico.