Pali della luce pericolanti rimossi a San Salvo Marina, Pd: “L’assessore Lippis si dimetta subito”

Bisognava aspettare che accadesse l’inevitabile per far sì che l’amministrazione comunale di centrodestra si attivasse e procedesse ad una ricognizione dei pali della pubblica illuminazione a San Salvo Marina. Che gli stessi siano pericolanti e logori da tempo a causa dalla assente manutenzione avvenuta in questi anni, è noto e risaputo.

Apprezziamo certamente l’impegno dell’amministrazione comunale di aver proceduto alla rimozione di alcuni di essi con l’auspicio ora che la loro sostituzione avvenga in tempi ragionevolmente brevi visto che l’intera zona è al buio.

Ma quanto avvenuto è però anche l’ennesima dimostrazione che siamo di fronte ad un’amministrazione comunale che si attiva ed opera solo su segnalazioni altrui e/o in presenza di fatti e accadimenti gravi come quello accaduto domenica pomeriggio sul lungomare.

Invitiamo ora pertanto l’amministrazione comunale a procedere alla ricognizione dei restanti pali della pubblica illuminazione siti a San Salvo Marina. La maggior parte di essi, per non dire tutti, versano in condizioni fatiscenti che potrebbero trasformarsi in una vera e propria tragedia come quella sfiorata domenica pomeriggio.

L'assente manutenzione della città è fatto che denunciamo da tempo. Che la città stia cadendo a pezzi per colpa di un'amministrazione incapace di governarla altrettanto. Il palo della luce caduto ne è l’ennesima dimostrazione.

Ribadiamo dunque e nuovamente quanto sosteniamo da tempo: la totale incapacità di amministrare dell’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.

Ne chiediamo pertanto e nuovamente le sue dimissioni o la revoca da parte del Sindaco Magnacca della delega a lui affidatagli.

La città non può più permettersi un assessore incapace di prendersi cura della città e dei suoi cittadini.