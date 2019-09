San Salvo, domenica 15 settembre la festa cinofila "Per non dimenticare Poldo"

Domenica 15 settembre dalle ore 16 si terrà in piazza Gramsci a San Salvo Marina la prima festa cinofila "Per non dimenticare Poldo", organizzata dall'associazione Amici di Poldo e patrocinata dal Comune di San Salvo. Nel corso della giornata si terranno dimostrazioni di sport cinofili con la collaborazione del centro cinofilo "Per Fido" ASD di Manoppello; sfilata amatoriale "Cane speciale" per cani microchippati con un premio per i cani nelle categorie: bellezza, simpatia, eleganza. Ci saranno inoltre gadget per tutti, una postazione "Consigli dell'esperto" e benedizione dei cani.