Lavori di sostituzione dei pali d’illuminazione, lungomare Cristoforo Colombo al buio

Il Comune di San Salvo fa sapere che per il tempo necessario utile alla sostituzione dei pali d’illuminazione, il lungomare Cristoforo Colombo resterà al buio nelle ore notturne.

E' al lavoro il personale dell’Ufficio Manutenzione per la messa, in sicurezza della rete, che ha subito una forte accelerazione dopo la caduta di un palo avvenuto domenica scorsa a causa della sua vetustà.

“E’ un intervento programmato quello di San Salvo Marina – spiega l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – avendo predisposto il nuovo progetto di illuminazione cittadina che interesserà anche il centro città dove abbiamo già provveduto alla ricognizione dello stato dei pali esistenti”.