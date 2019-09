L’abuso della parola popolo

Piccolo riassunto a beneficio di chi (ab)usa parole come la parola popolo. I sistemi possibili di governo di un paese sono essenzialmente 2:

- la tirannide o dittatura o governo di uno

- la democrazia o governo di molti o governo di coalizione

Nella nostra democrazia i governi li fa il parlamento, il popolo elegge i rappresentanti del parlamento ogni 5 anni.

Se mi siedo a giocare a scopa non posso usare le regole dell’asso piglia tutto. Qualcuno ha sbagliato mossa ad Agosto.

Il popolo si è espresso il 4 marzo 2018. Anche io faccio parte del popolo e non intendo andare a votare ogni anno per le ambizioni di uno che fino a prova contraria rappresenta il 17% o per quell’altra strillona che sta al 4%

Devo fare i miei complimenti invece a Silvio Berlusconi che si distingue per un minimo di cultura istituzionale.

Inoltre ricordo a me stesso che andare a votare ogni anno rappresenta un danno per la stabilità e per le casse del Paese e del popolo.