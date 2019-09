Pulisco io o pulisci tu?

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Probabilmente, alla base dello stato di letterale abbandono del piazzale antistante l’Ufficio Postale di San Salvo ci sarà forse un conflitto di competenza: fra Amministrazione delle Poste e Amministrazione Comunale? O fra chi altro? Non lo so e, onestamente, mi interessa poco.

Qualcuno, però, è sicuramente responsabile del decoro e, ancor più, dell’igiene di un luogo pubblico che giornalmente viene frequentato da centinaia di cittadini, che certamente non meritano un trattamento del genere (vedi foto del 6 settembre scorso). Per non parlare degli stessi dipendenti delle Poste, che frequentano quel sito ogni santo giorno... quando si dice: “l’abitudine è una brutta bestia!” o “fare il callo”.

Mi auguro di poter al più presto testimoniare che “qualcuno” ha provveduto a risanare il piazzale e a predisporre un piano di pulizia frequente, meglio se giornaliera, di quello spazio che, se anche non fosse tecnicamente pubblico, lo è certamente per la funzione sociale che svolge.

Romolo Chiancone