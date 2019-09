Le liste di maggioranza: “Le mille bugie del Pd di San Salvo”

Nessuno nega vuol nascondere ai cittadini che sia caduto un palo della luce, ma il PD, ancora una volta, oltre che a predicare il catastrofismo è tanto intempestivo quanto bugiardo. Raffiche di vento violente hanno abbattuto uno dei tanti pali a San Salvo Marina, complice anche l'usura del tempo e la salsedine.

Il PD la smetta questa ridicola caccia all’assessore alla Manutenzione. Giancarlo Lippis gode della massima fiducia di tutta la maggioranza, impegnato com’è nel prendersi cura di San Salvo. Mossa ridicola che dimostra che non hanno nessun contatto con la Città e con i nostri cittadini.

L’Amministrazione Comunale ha già rimosso tutti i pali sul lungomare Colombo e provvederà alla loro sostituzione, ma questo al PD non solo sfugge ma riesce anche a mentire evitando di dirlo.

San Salvo è da anni una Città con mille esigenze che necessita di essere seguita con attenzione. Cosa che fa questa Amministrazione Comunale in maniera costante investendo tempo, denaro e passione. Gli eventi non si possono sempre prevedere ma si possono gestire. Cosa che sta facendo il Comune di San Salvo che non solo ha eliminato il problema sul lungomare di San Salvo Marina, ma sta intervenendo anche in Città.