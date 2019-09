La maggioranza contro Marchese, "In attesa delle risposte alle nostre domande"

Visto che Marchese continua a fare domande al sindaco Magnacca, che ha risolto una serie di problemi scottanti che egli aveva gestito malissimo, e per i quali il Comune di San Salvo ha rischiato il dissesto finanziario, vediamo se lui invece di domandare, riesce a dare ai cittadini di San Salvo questa 3 risposte:

- Per quale motivo egli è stato, a suo tempo, sfiduciato dai suoi amici?

- Per quale motivo egli ha speso circa 2 milioni di euro, vendendo I terreni di Bosco Motticce, per costruire un mausoleo (il teatro), che rappresenta la peggiore dimostrazione di sperpero di denaro pubblico senza nessun criterio urbanistico e di utilizzo sociale?

- Perché ha fatto lievitare i costi del contenzioso ICEA fino a circa 4 milioni e mezzo di euro, senza tentare una transazione, come ha poi fatto l’Amministrazione Magnacca, rischiando di fare dissestare il Comune, e rischiando lui stesso di risponderne alla Corte dei Conti?

Se egli risponderà a queste tre domande forse potrà anche continuarne a fare altre, altrimenti sarebbe meglio che rimanesse in silenzio, perché la sua credibilità sarebbe prossima allo zero.