Festeggiamenti in onore della Madonna della Divina Provvidenza a Montalfano

Anche quest'anno ritornano i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Divina Provvidenza in contrada Montalfano a Cupello.

Di seguito riportiamo il programma dei festeggiamenti

Sabato 14 Settembre 2019

Ore 8:00-Spari di inizio festeggiamenti

Ore 10:00-Giochi per bambini

Ore 17:30-Santa Messa con Processione accompagnata dall'Complesso Bandistico "Citta' di Cupello"

Ore 21:00-Esibizione dell'orchestra Tequila e Montepulciano Band

Ore 24:00-Fuochi d'artificio della ditta Lanci Cav.Renato

"Chiunque tu sia guarda la Stella,invoca Maria.

Seguendo lei non puoi smarrirsi,pregando lei non puoi disperare.Se lei ti sorregge non cadi,se lei ti protegge non cedi alla paura.Se lei ti e' propizia raggiungi la meta".

San Berardo da Chiaravalle.

Il parroco e il comitato ringraziano tutti coloro che hanno aiutato alla realizzazione della festa.