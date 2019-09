“Sistema portuale abruzzese: prospettive e strategie”, domani un tavolo di lavoro con gli operatori economici

Convocato per venerdì 13 settembre, alle ore 16:30, nella sede legale della Camera di Commercio Chieti Pescara, in Via Fratelli Pomilio (Chieti Scalo), un tavolo di lavoro con gli organismi e gli operatori economici delle province di Chieti e Pescara.

Al centro del tavolo, le ricadute economiche relative alla scelta dell’Autorità di sistema portuale abruzzese. Come noto, con il d.lgs. 169/2016 si è proceduto alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, che ha subordinato i Porti di Pescara ed Ortona al coordinamento dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, con sede ad Ancona, anziché a quella del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con sede a Civitavecchia.

Interverranno: il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Comm. Cav. Gennaro Strever, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore alle Attività Produttive Mauro Febbo e tutte le Associazioni che compongono la Camera di Commercio Chieti Pescara.