San Salvo, pubblicata la graduatoria delle 14 borse lavoro per scodellatrici

Pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di 14 borse lavoro per disoccupati da almeno un anno, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un’esperienza nel campo della somministrazione di alimenti e bevande per almeno 3 mesi (con esclusione delle esperienze nelle borse lavoro) al fine ricoprire l'intero anno scolastico 2019/2020.

Il bando era rivolto esclusivamente ai disoccupati di lunga durata (da almeno un anno) e residenti a San Salvo e i punteggi per la formazione della graduatoria sono stati attribuiti tenendo conto anche del reddito Isee e della composizione del nucleo familiare e della presenza di figli minorenni.

Ad ogni borsista verrà corrisposto un incentivo mensile di 400 euro per 15 ore settimanali di lavoro.

Leggi la graduatoria