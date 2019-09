Il 'sì' in spiaggia, il matrimonio è in riva al mare

Il 'sì' in riva al mare, a 'La Ciucculella' di Vasto Marina.

E' stato il sindaco Francesco Menna a celebrare, con rito civile, il matrimonio di Lucilla e Matteo, che hanno scelto il locale al centro della riviera per le loro nozze. Soddisfatto il titolare, Nicola Zaccaria, che da tempo si era impegnato affinché questa opportunità divenisse concreta.

La possibilità di sposarsi anche in spiaggia, dallo scorso 1° settembre, è nell'ambito dell'avviso pubblico emanato nei mesi scorsi dal Comune di Vasto, che dopo le verifiche di una speciale commissione tecnica, ha riconosciuto a sei strutture private della città – alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari – la presenza di separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni o unioni civili.

Oltre alla Ciucculella, nell'elenco ci sono il Plaza Happening Center, l'Hotel Acquario, Villa Vignola, il Baja Village e l'Hotel Perrozzi. Tutte strutture con accesso al mare, o di particolare pregio ambientale, storico, artistico o architettonico che hanno dichiarato la loro disponibilità a concedere spazi o locali idonei in comodato gratuito, in uso esclusivo per la durata di due anni.