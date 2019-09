Tantissimi fedeli in festa a Furci per il Beato Angelo

Moltissimi fedeli,provenienti da Furci e dai paesi limitrofi nella giornata di ieri hanno preso parte ai solenni festeggiamenti in onore del Beato Angelo. Ospite d'eccezione è stato il Cardinale Giovanni Battista Re che si è intrattenuto nel piccolo centro del medio vastese durante le due giornate di festa. Il Cardinale ha presieduto la Concelebrazione Eucaristica delle ore 11:00 di ieri e la Processione in onore del Santo Patrono. Ad accompagnare il corteo per le strade del paese insieme ai fedi, c'erano don Angelo Di Prinzio e il Complesso Bantistico "Citta' di Furci" a cui ha fatto seguito lo sparo dei botti a indicare che la processione e' tornata in chiesa per la benedizione. In serata grandi applausi per il concerto di Iva Zanicchi a cui hanno fatto seguito i tradizionali fuochi pirotecnici. I festeggiamenti proseguiranno anche nella giornata di oggi. Di seguito il programma:

Dalle ore 17:00 in Piazza Beato Angelo:Giovani Talenti

Ore 19:00-Santa Messa in Santuario

Ore 21:00-Chiusura dei festeggiamenti con l'esibizione del Complesso Bantistico "Citta' di Furci" diretto dal maestro Luca Riccione.