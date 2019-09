Don Beniamino benedirà gli zainetti degli studenti

Lunedi tutti gli studenti che frequentano le scuole di San Salvo tornano sui banchi. Nel loro zainetto sicuramente oltre ai materiali necessari ci saranno inevitabilmente i ricordi di un' estate che ormai e' passata e forse anche un po' di nostalgia per le giornate spensierate, ma non puo' mancare all' appello la voglia di impegnarsi a costruire il proprio futuro con i pilastri della conoscenza, delle responsabilita' e della bellezza dello scoprire il talento riposto in ognuno. Proprio questi zainetti, compagni e simboli del nuovo percorso scolastico che sta per iniziare, don Beniamino invita a portare in Chiesa alla Santa Messa di domani delle ore 11.00 per essere benedetti. Una Benedizione che vuole essere un affidamento al Padre Buono di un impegno che vale per la vita che ogni studente si impegna a costruire. Non mancate.